"المسرحية المذهلة"... الرئيس السوري يوجه سؤالا إلى أمريكا

وجّه الرئيس السوري، بشار الأسد، سؤالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حول تصفية زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت واشنطن مقتله الشهر الماضي.

وقال الأسد، خلال مقابلة مع صحيفة "باري ماتش" الفرنسية: "دائما ما أضحك عندما يطرح هذا السؤال (هل زودت سوريا الولايات المتحدة بمعلومات حول البغدادي)، لأن السؤال الأهم الذي يجب طرحه: هل قتل البغدادي على الإطلاق؟ هل "المسرحية المذهلة" التي لعبها الأمريكيون حدثت بالفعل؟.

وأشار الرئيس السوري إلى أن "ترامب كان يمزح عندما شكره على مساعدته في القضاء على زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن "هذه إحدى نكته".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وتزعم أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عوض إبراهيم البدري، تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014، بعد أن أعلن دولته المزعومة وإحياء "الخلافة الإسلامية" في الشرق الأوسط من مسجد الموصل في العراق.