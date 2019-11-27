باسيل يعتزم طرح مشروع قانون لمحاربة الفساد أمام مجلس النواب اللبناني

أعلن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، اليوم الأربعاء، اعتزامه طرح مشروع قانون لمحاربة الفساد على البرلمان، مشيرا لعدم جدوى الجلسات البرلمانية الجارية حاليا في هذا الصدد.

وكتب باسيل في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "جئت أحضر اللجان المشتركة بمجلس النواب لإقرار قوانين الفساد، للأسف نقاش عام من دون أي مقاربة لمضمونهم".

جئت احضر اللجان المشتركة بمجلس النواب لاقرار قوانين الفساد،للأسف نقاش عام من دون اي مقاربة لمضمونهم.صدقوني ان واحدة من مشاكل البلد الاساسية هي الانتاجية. صفر شغل،وحكي بدله.على كل حال،نحنا بكرا سنقدّم قانون جديد افعَل واسرع بيفضح كلّ شي لمحاربة الفساد.لنشوف مين بيمشي فيه!GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 27, 2019

وتابع باسيل: "نحنا بكرة [غدا] سنقدم قانونا جديدا أفعَل وأسرع بيفضح كلّ شي لمحاربة الفساد".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.