الأركان الأمريكية تدين سقوط قتلى وعمليات اختطاف وسط المتظاهرين في العراق

أدان رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى وعملية خطف في صفوف المتظاهرين العراقيين وتهديد حرية التعبير.

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" "زار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، يومي 26 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والبيئة الأمنية الحالية في العراق والشرق الأوسط."

وندد ميلي "قتل وخطف المتظاهرين، والتهديدات لحرية التعبير ودائرة العنف" مؤكدا على "دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في دفاعه عن عراق حر ومستقل".

وأشار ميلي في البيان إلى "الجهود المستمرة لتعزيز الشركات والتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق" مضيفا "أهمية العلاقات الثنائية والهدف المشترك المتمثل برؤية عراق موحد وديمقراطي ومزدهر".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان "العانمي استقبل ميلي والسفير الأمريكي وقائد قوات التحالف في العراق وسوريا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين العراق والولايات المتحدة في المجال العسكري".