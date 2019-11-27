قتيل من الشرطة على الأقل بعملية هروب سجناء "داعش" في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمقتل وإصابة منتسبين اثنين من الشرطة، إثر عملية هروب سجناء بينهم محكومين بالإعدام، من سجن في مركز نينوى، شمالي العراق.

وأكد المصدر الذي تحفظ على الكشف عن أسمه، مقتل شرطي وأصابة آخر بجروح، أثناء هروب عدد من السجناء بينهم إرهابيين من سجن استخبارات الشرطة الاتحادية في منطقة الفيصلية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي العاصمة، بغداد.

وأشار المصدر الأمني من محافظة نينوى، إلى أن عدد السجناء الذين هربوا، غير معلوم حتى الآن، منوها إلى أن أغلبية المعتقلين إرهابيين وصادرة بحقهم أحكام إعدام.

وأفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بهروب عدد من السجناء من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وبين المصدر الذي تحفظ على الكشف عن أسمه، أن عددا من السجناء، هربوا من سجن التسفيرات في منطقة الفيصلية، في الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر، أن اشتباكات اندلعت داخل أحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن، والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي أحد حراس السجن، مع وقوع عدد من الجرحى.

ولفت المصدر من محافظة نينوى، إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% منهم هم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكمل المصدر، أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.