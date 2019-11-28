تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بشأن زوار "موسم الرياض"

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عدد زوار "موسم الرياض" الترفيهي بعد مرور شهر ونصف الشهر على انطلاقه.

وقال آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد الله 8 ملايين و400 ألف عدد زوار موسم الرياض.. شرفتونا".

الحمدالله ٨ مليون و٤٠٠ الف عدد زوار موسم الرياض ... شرفتونا🇸🇦🔥🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 27, 2019

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وانطلق موسم الرياض، في الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متضمنا عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية، والفنون الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.