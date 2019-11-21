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19:41 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    لاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو في حفل ختام بطولة كأس العالم في روسيا، 15 يوليو/تموز 2018

    بعد موافقة ولي العهد... رونالدينيو يفاجئ الجميع في الرياض

    © REUTERS / DAMIR SAGOLJ
    العالم العربي
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    حقق نجم الكرة البرازيلية، رونالدينيو، رقما تاريخيا، بعد موافقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بإقامة الحدث التاريخي في العاصمة الرياض.

    وبات رونالدينيو، أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، الذي ينظم للمرة الأولى ضمن فعاليات موسم الرياض.

    ومن المقرر أن يستمر معرض سيارات الرياض، حتى يوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويوصف بأنه أضخم معرض من نوعه في العالم.

    ​واشترى رونالدينيو، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، سيارة نادرة من نوع "أستون مارتن" من طراز "رابيد آيه إم آر".

    ويضم المعرض أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم، تبلغ قيمتها أكثر من ملياري ريال سعودي.

    وتم الكشف في حفل افتتاح المعرض عن "سيارة المستقبل 2030"، وهي النسخة الوحيدة حول العالم، وتم إطلاقها لأول مرة خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإطلاق المعرض وهي سيارة كهربائية بالكامل استغرقت صناعتها ستة أشهر، بتصميم من الإيطالي فابريسيو خبير السيارات، والوحيدة من نوعها في العالم، وتم الكشف عنها للمرة الأولى في الرياض على أن يتم وضع اللمسات الأخيرة للسيارة شهر مارس/آذار المقبل.

    ​وسيقام في معرض الرياض للسيارات عدد من الفعاليات الهامة، مثل مزاع معرض الرياض للسيارات، ومعرض لسيارات فيراري، وسباق المحاكاة، وسباقات الدرافتنغ، وعدد من الحفلات الموسيقية.

    وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد قال إنه "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".

    ووصل عدد زوار موسم الرياض إلى 6.5 مليون زائر، حسبما أعلن آل الشيخ، ويعد هذا الموسم من أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن السياح القادمين من الخارج.

    ​وتصل مدة موسم الرياض، إلى 70 يوما، بدأت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتجاوز عدد فعالياته أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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    الكلمات الدلالية:
    تركي آل الشيخ, محمد بن سلمان, رونالدينيو, الرياض, السعودية
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