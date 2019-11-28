محتجون يردون على رصاص القوات بإحراق مقراتها في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن شهود عيان، ومصادر أمنية، اليوم الخميس، أن محتجين غاضبين، أضرموا النار، بمقرين للقوات التي شاركت في استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، في محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وأكد الشهود أن المحتجين أحرقوا مقرين، الأول خاص بفوج المهمات الخاصة، والثاني لقوات الرد السريع، فيما حاصر عدد كبير من المحتجين الغاضبين القوات في الشوارع لاسيما صوب منطقة الشامية.

ونقلت مراسلتنا، في وقت سابق من اليوم، عن مصادر طبية، وشهود عيان، مقتل وإصابة أكثر من 95 متظاهرا في حصيلة غير منتهية حتى الآن، إثر الرصاص الحي، في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وأكدت مصادر طبية لمراسلتنا من مستشفيات الناصرية العام، والحسين، في مركز محافظة ذي قار، ارتفاع حصيلة القتلى المتظاهرين إلى 15 قتيلا، وإصابة أكثر من 80 متظاهرا بجروح، إثر الرصاص الحي، في أماكن متفرقة من المدينة.

وبيّن شاهد عيان من المتظاهرين، في حديث لمراسلتنا، اليوم، أن إطلاق الرصاص الحي مستمر حتى الآن من قبل قوات سوات، والرد السريع، وحفظ النظام "فوج الاتحادية الخاص بمدينة الناصرية"، وقوات المهمات والطوارئ، تجاه المتظاهرين في مناطق متفرقة من المدينة لاسيما بالقرب من جسري الزيتون، والنصر، وتقاطع البهو.

وأغلق المحتجون في ذي قار، جميع الطرق الرئيسية فيها لاسيما في مركزها، وجسورها، مع استمرار إضراب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد والمدارس، عن الدوام الرسمي معلنين العصيان، حتى تلبية المطالب بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ووثقت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين الماضي، 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقتل وإصابة العشرات بأحداث التظاهرات في بغداد وذي قار والبصرة، من يوم الخميس حتى يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وذكرت المفوضية، في بيان تلقته "سبوتنيك"، الاثنين الماضي: "وثقت فرق المفوضية استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد في بغداد، وإصابة 68، ومقتل 7 متظاهرين في محافظة ذي قار قرب جسري الزيتون والنصر، وإصابة 131، ومقتل 3 متظاهرين في محافظة البصرة، وإصابة 90 متظاهرا بسبب التصادمات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في ذي قار، من بينهم طلبة وطالبات الجامعات، والمعاهد، والمدارس، منذ منتصف الشهر الجاري، في الاعتصام، والإضراب عن الدوام الرسمي حتى تلبية المطالب.