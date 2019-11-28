حسن نصر الله يحتفل بعيد ميلاده الستين... رسالة من والده ونجله... فيديو

ووجه عبد الكريم نصر الله، رسالة إلى ابنه بمناسبة عيد ميلاده جاء فيها: "ياخد من عمري ويعطيك، اللي عشتم بكفوني".

كما نشر جواد نصر الله نجل الأمين العام لـ"حزب الله"، تغريدة، عبر حسابه على "تويتر"، معايدة خاصة لأبيه بمناسبة عيده الستين.

يا أبي

ستون حباً صاروا

ليتنا نعود الى أول الخط.

لتبقى شباباً

او افديك بماء قلبي ،

اصبغ به شيبك الابيض كالحناء ،

اني اشتاق ان اراك كما كنت.

أمقتُ القهر اذا ألمَّ بقلبك،

لا يليق بك الا الحب .

كل نفس ونحن -معك نعيش برئتك- بخير#ياخد_من_عمري_ويعطيك

#رسالة_للسيد_بميلاده — JawadNs •• جواد نصرالله (@mohammadjdns) November 27, 2019

وقال جواد: "يا أبي ستون حباً صاروا ليتنا نعود الى أول الخط. لتبقى شبابا أو افديك بماء قلبي، أصبغ به شيبك الأبيض كالحناء، اني اشتاق أن أراك كما كنت. أمقت القهر إذا ألمّ بقلبك، لا يليق بك إلا الحب. كل نفس ونحن - معك نعيش برئتك - بخير".