فنادق الدوحة العائمة لجمهور كأس العالم تبدأ رحلاتها البحرية من قطر على طول الخليج

أعلن الأمين العام للمجلس الوطني القطري للسياحة، أكبر الباكر، اليوم الخميس، أن باخرتين سياحيتين بدأتا بتسيير رحلات بحرية من قطر على طول الخليج، والتي ستصبح في عام 2022 فنادق عائمة من فئة خمس نجوم لجمهور كأس العالم.

الدوحة - سبوتنيك. وقال الباكر بهذا الصدد "يسرّ قطر أن توقع اتفاقية بشأن تشغيل البواخر السياحية مع أكبر شركة في العالم "إم سي إس كروزيس"، التي على استعداد لجعل الدوحة واحدة من موانئها الرئيسية".

وقال المدير التنفيذي للشركة "إم سي إس كروزيس" بييرفرانشيسكو فاغو، بأنه "سترسو في ميناء الدوحة خلال أيام كأس العالم باخرتان سياحيتان تحتويان أربعة آلاف غرفة ويمكن أن تستوعب ثمانية آلاف ضيف، وستعمل كفنادق عائمة". ولم يستبعد أن يزداد خلال كأس العالم، الطلب على هذه البواخر، وستوفر الشركة ثلاث بواخر إضافية.

وكما وصف مراسل وكالة "سبوتنيك" الذي استطاع مشاهدة الباخرتين، فإن الباخرة الراسية في ميناء الدوحة لديها 19 منصة وتبدو وكأنها منزل ضخم متعدد الطوابق مليء بالخدمات للركاب الأثرياء: مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم والحانات والمنتجعات وصالونات التدليك والبوتيكات ومراكز التجميل.

وأضاف المراسل بأنه يتم إنشاء جميع الظروف للاستجمام والرياضة في صالات رياضية وحمامات السباحة والحديقة المائية هنا، وعلى متن السفينة كل شيء مفروش بالسجاد، ومؤثث بعناصر رائعة من الديكور. ويخدم ركاب السفينة أكثر من ألفي شخص، وكل مساء، يتم تقديم عروض مسرحية أو سيرك على مسرح السفينة.

ترحب #قطر بباخرة إم أس سي كروزس السياحية؛ إم اس سي بيليسيما، في رحلتها الأولى إلى #ميناء_الدوحة اليوم وعلى متنها 5,000 سائح.@qatarairwaysar | @MOTC_QA | @MwaniQtr pic.twitter.com/1JryYwzOn8 — National Tourism Council - المجلس الوطني للسياحة (@NTC_Qatar) November 28, 2019

وتقوم الباخرة بجولة مدتها أسبوع في مدن الخليج، وتدخل في موانئ دبي وأبو ظبي ومسقط والدوحة.

يذكر أن مونديال 2022 في قطر سيقام خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022، وهو أول مونديال يقام في المنطقة العربية والشرق الأوسط.