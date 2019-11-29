"أنصار الله" تسقط أباتشي سعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

وغرد المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية، العميد يحيى سريع، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ​طائرة​ أباتشي سعودية ب​صاروخ​ أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".

1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .

وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019

وأضاف السريع، قائلا: "إن العملية موثقة بالصوت والصورة بعدسة الإعلام الحربي، وأشار إلى أن "القوات المسلحة تؤكد أن الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكانا للنزهه لأحد، وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل بإذن الله تعالى".

وكانت الجماعة قد كشفت، في 24 أغسطس / آب الماضي، عن منظومة "ثاقب1" للدفاع الجوي، ولفتت إلى أنها دخلت الخدمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ونجحت في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز (إم كيو 9) بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، والتصدي لعدد من طائرات الاستطلاع والطيران الحربي ومروحيات الأباتشي.