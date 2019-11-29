عقب الأحداث الدامية في ذي قار... متظاهرون غاضبون يحاصرون مبنى الشرطة (فيديو)

حاصر متظاهرون غاضبون، اليوم الجمعة، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار، في وقت تطالب قيادة الشرطة وجهاء المدينة بالتدخل لوقف التصعيد.

وقال مصدر مطلع لـ "السومرية نيوز"، إن متظاهرين غاضبين حاصروا منذ ليلة أمس، مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار على خلفية الأحداث الدموية التي شهدتها المحافظة، مشيرا إلى أن الأمطار دفعت المتظاهرين إلى الانسحاب ومحاصرتها مجددا فجر اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر إلى أن المتظاهرين يحاصرون منذ الفجر، مبنى قيادة شرطة ذي قار بغية اقتحامها، مشيرا إلى ازدياد عداد المتظاهرين بعد تشييع جثامين الشهداء.

وأشار إلى أن قيادة الشرطة طلبت من الوجهاء ورجال الدين التدخل لوقف التصعيد ومنع إراقة مزيد من الدماء.

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، مساء أمس الخميس، استقالته من منصبه على خلفية تصاعد العنف في المحافظة، والذي أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.