مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي يعلن استقالته

قدم أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، استقالته، تزامنا مع إعلان عادل عبد المهدي تقديم استقالته للبرلمان.

وجاء في طلب الاستقالة الهاشمي: "نظراً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومة ولحجم الضغوط الكبيرة التي واجهتها من البعض في فترة عملنا ولفسح المجال أمام أبناء شعبنا بتولي المسؤوليات بعيداً عن أي معنى من معاني المحاصصة فإنني أول من يبادر للالتزام بإرشادات المرجعية الرشيدة وأتقدم باستقالتي وأضعها بين أياديكم راجياً قبولها". وفقا لموقع "رووداو".

وتابع الهاشمي: "متمنياً لكم ولأخوتي المسؤولين في الدولة العراقية النجاح والتوفيق خدمة لأبناء شعبنا العزيز".

ومضى مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي بالقول: "سنبقى أوفياء لخدمة بلدنا وتقدم مسيرته ورفاه شعبه الحبيب".

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.