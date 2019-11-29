مذيعة عراقية تنهار بكاء أثناء قراءتها نبأ استقالة عادل عبد المهدي... فيديو

انهارت مذيعة عراقية من البكاء، على الهواء مباشرة أثناء قراءتها نبأ إعلان استقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لمذيعة من فضائية "الشرقية" العراقية، وهي لا تتمالك نفسها من البكاء، خلال قراءتها نبأ إعلان استقالة عبد المهدي.

بكاء مذيعة الشرقية نيوز على هواء مباشر بعد سماع خبر تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته الى مجلس النواب pic.twitter.com/v7JyboMjQs — قناة iraqishow (@iraqishow1) November 29, 2019

وأثار المقطع المصور تفاعلا واسعا لدى مستخدمي "تويتر"، وكذلك جدلا حول الأسباب التي دفعت المذيعة للبكاء.

وتكهن أحد المغردين أن المذيعة "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء" الذين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال المظاهرات المتواصلة في البلاد منذ مطلع أكتوبر، وتجاوز عددهم 400 شخص.

مذيعة قناة الشرقية تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التي سالت وهي تلقي خبر تقديم استقالة عادل عبد المهدي pic.twitter.com/jkMo8uLqoB — عراقي🇮🇶 (@iraqriraq) November 29, 2019

و​أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بيانا جاء فيه: " استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين".

وأضاف البيان: "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم بانني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.