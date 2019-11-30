قوى الأمن اللبنانية تعلق على فيديو فتاة لبنانية "تتعرض لاعتداء"

ويظهر في الفيديو مشادة كلامية بين فتاة لبنانية مع عناصر الأمن وفيها شتائم، وبعد ذلك يقوم أحد عناصر الأمن بعرقلتها وإسقاطها على الأرض.

وجاء في بيان رسمي على صفحة قوى الأمن اللبنانية تعليقا على الفيديو: "بتاريخ 29/11/2019 وفي إحدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع إشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت قامت خلاله الفتاة وهي بحالة غضب بإطلاق الشتائم وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها والتهجم على الآلية، مما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من أمام الآلية والضرب عليها".

وأضاف البيان: "أن قوى الأمن الداخلي تعتبر أنه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وأن كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الأمن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الأمن والحفاظ على الاستقرار".

وبنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص.