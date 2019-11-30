الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم على سيارة إسرائيلية

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة فلسطيني واعتقال 2 آخرين أطلق النار عليهم بعد أن ألقوا زجاجات حارقة باتجاه سيارة إسرائيلية في الخليل.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه أطلق النار على 3 فلسطينيين لاعتدائهم على سيارة إسرائيلية بالخليل بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تليغرام، إنه "خلال عمليات ميدانية لقوات جيش الدفاع لإحباط عمليات تخريبية بالقرب من قرية بيت عوا في منطقة الخليل، رصدت القوات ثلاثة مشتبه فيهم يرمون الزجاجات الحارقة المشتعلة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر في الشارع".

وأضاف أدرعي: "رد المحاربون بإطلاق النار، وتم رصد إصابة أحد المشتبه فيهم، بينما تم اعتقال المشتبه بهما الآخريْن ونقلهما للتحقيق".