مولاي رشيد: مهرجان مراكش الدولي للفيلم يؤكد تقارب الثقافات

قال الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، إن الدورة الـ18 التي انطلقت، أمس الجمعة، تؤكد التزام المغرب أكثر من أي وقت مضي بقيم التقارب بين الثقافات والانفتاح على العالم من أجل عالم أفضل.

وأضاف مولاي رشيد في كلمة وجهها عبر صفحة المهرجان: "سيسر عشاق السينما وعامة جمهور المهرجان برحلة تأخذهم عبر بانوراما السينما المغربية، والبرمجة الجميلة لفقرة القارة الحادية عشرة، وقسم السينما للجمهور الناشئ، وإبداعات من السينما الأسترالية التي تعد واحدة من التجارب السينمائية العريقة، والتي نخصص لها تكريما في هذه الدورة".

وأوضح أن ورشات الأطلس ستعود بقوة لمساندة مهني السينما من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بتوفير منصة للقاءات التي تستهدف دعم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير.

وتابع في كلمته: "إن هذه الدورة ستكون فرصة لتسليط الضوء على مكامن الجمال في الفن السابع، من خلال برنامج غني يعلن عن إبداعات جديدة، ويتضمن مسابقة رسمية تواصل الكشف عن المواهب، يحتكم فيها للجنة ترأسها الممثلة والفنانة الأسكتلندية تيلدا سوينتون.

وأعرب مولاي رشيد، عن أمله أن يتم من خلال "الفن السابع" توطيد أواصر الصداقة التي توحد العالم في إطار الأمن والسلام.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ18 للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية، في الفترة من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.