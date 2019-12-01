رئيس وزراء الكويت يحدد موعد القمة الخليجية ويؤكد أنها محطة مهمة للمصالحة الخليجية

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إن القمة الخليجية ستُعقد في الرياض 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت وكالة "الأناضول" في تغريدة نشرتها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" ونسبتها لتصريحات صحفية أن رئيس وزراء الكويت أكد أن القمة الخليجية ستنعقد بالرياض 10 ديسمبر/كانون الأول وستكون "محطة مهمة جدا للمصالحة الخليجية".

#عاجل | رئيس وزراء #الكويت: القمة الخليجية ستنعقد بالرياض 10 ديسمبر وستكون "محطة مهمة جدا للمصالحة الخليجية" (تصريحات صحفية) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 1, 2019

وتنعقد القمة الخليجية هذا العام في الرياض للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة، في التاسع من ديسمبر 2018، بدلا من سلطنة عُمان، التي اعتذرت عن عدم الاستضافة.