ارتفاع حصيلة القتلى بانقلاب حافلة ركاب في المغرب إلى 17 قتيلا

نواكشوط - سبوتنيك. ونقلت الإذاعة المغربية، اليوم الاثنين، عن المسؤول: "ارتفع عدد قتلى حادث انقلاب حافلة قرب مدينة تازة شمالي البلاد إلى 17 قتيلا".

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت، أمس، أن الحادث أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان قطاع الصيد البحري في المغرب قد أعلن، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إن قاربا انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط مما أسفر عن وفاة صيادين اثنين بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين.

وذكر في بيان أن قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات البحث عن ناجين، بحسب "رويترز"، وأضاف أن القارب كان قد غادر ميناء طانطان، ولم يرسل أي نداءات استغاثة.