"أنصار الله" تنشر مشاهد لحطام طائرة التجسس المقاتلة التي أسقطتها

وزع الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية مشاهد لحطام طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع نوع (وينج لونج) كانت تقوم بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية، على حسب قوله.

ووثقت المشاهد انطلاق صاروخ "أرض - جو" مصنع محليا وإصابته الطائرة من الخلف بشكل مباشر أدى إلى إسقاطها في منطقة ريفية بمنطقة حيران.

وبينت المشاهد حطام الطائرة المعادية بعد سقوطها وأثر الضربة التي أرغمتها على السقوط في مشهد قوى للدفاعات الجوية اليمنية في التصدي لأي نوع من الطيران المعادي في الأجواء اليمنية.

بث مشاهد لحطام الطائرة التجسسية المقاتلة في الأجواء اليمنية (صور)#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/2uFgva46nq — قناة المسيرة (@almasirah) December 2, 2019

كما أظهرت "قيام المجاهدين بتفكيك أجزاء الطائرة للاستفادة منها" وفقا لتلفزيون "المسيرة".

ويبلغ طول الطائرة التي صنعتها شركة صينية في العام 2012 تسعة أمتار ووزنها 360 كغ - تحمل 200 كغ من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة، وفقا "للمسيرة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من دون طيار تابعة للتحالف العربي، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع وينق لونق (Wing Loong) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة".

وأوضح أن "إسقاط الطائرة تم بصاروخ أرض - جو سيتم الكشف عنه لاحقاً، أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأشار العميد سريع، إلى "أن سماء اليمن لم تعد مستباحةً بعد اليوم"، مضيفاً أن "على الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية"، على حد تعبيره.

وتعد الطائرة الصينية هي الثانية التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال ساعات، حيث أعلنت الجماعة أمس الجمعة، تمكنها من إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش السعودي بـ "صاروخ أرض جو بتقنية جديدة"، أثناء تحليقها في سماء منطقة مجازة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة قبالة عسير جنوب غربي السعودية.

وعرضت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، في وقت سابق اليوم، مشاهد لعملية اعتراض المروحية السعودية وإسقاطها.