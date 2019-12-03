حصيلة ومكان انطلاق الصواريخ على قاعدة يتمركز بها الأمريكان غربي العراق

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، حصيلة ومكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية كبرى، تتمركز بها القوات الأمريكية، غربي العراق.

وأكد رئيس اللجنة، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن الصواريخ الخمسة التي سقطت على قاعدة "عين الأسد" الجوية، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، لم تسفر عن أية خسائر بشرية، أو مادية.

وأضاف الكعود، أن الصواريخ أطلقت من سيارة كانت مركونة على جانب طريق قبل نقطة "ماجد" الأمنية التابعة للجيش العراقي، قرب ناحية البغدادي حيث موقع قاعدة "عين الأسد" الجوية.

وأفاد الكعود، بأن السيارة المذكورة، احترقت بالكامل نتيجة إطلاق الصواريخ منها، قائلا: سيتم معرفة منفذي الهجوم، لأننا دائما نتكلم عن وجود بقايا من عناصر خلايا "داعش" الإرهابي، يحاولون زعزعة استقرار الأنبار، لكن الوضع مستقر، ومعنويات المواطنين، والقوات الأمنية عالية، ولن يؤثروا على أحد بهذه الأعمال الإرهابية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات ومستشارين أمريكيين، لقصف صاروخي، في الأنبار، غربي البلاد.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء اليوم، أن خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.