"أنصار الله" تعلن وصول 78 صيادا إلى الحديدة كانوا محتجزين في إريتريا

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، وصول 78 صياداً يمنياً إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، بعد شهرين من الاحتجاز في إريتريا.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" عن مدير مديرية الصليف (شمال الحديدة) عبد الرحيم شامي، خلال استقبال الصيادين في ميناء الاصطياد السمكي، إن "السلطات الإريترية أفرجت عن الصيادين الـ78 بعد مصادرة قواربهم، واحتجازهم من قبل سفينة إماراتية على متنها جنود سودانيون في جزيرة عواطب الإريترية".

واعتبر شامي "احتجاز الصيادين ضمن مسلسل الاعتداءات والقرصنة التي تمارسها دول العدوان ومرتزقتها في البحر الأحمر".

من جهتهم، أدان الصيادون المفرج عنهم "احتجازهم ومصادرة قواربهم دون وجه حق".

ودعا الصيادون، منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى "الضغط على قوى العدوان للتوقف عن استهدافهم وتعويضهم عن قواربهم المنهوبة ليمارسوا مهنتهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد".

ومنذ استعاد اليمن في عام 1998م سيادته على أرخبيل حنيش في البحر الأحمر، عبر التحكيم الدولي بعد نزاع مع إريتريا استمر نحو 3 أعوام، تتهم السلطات اليمنية باستمرار أسمرة، باحتجاز صيادين يمنيين ونهب قواربهم وإرغامهم على أعمال شاقة خلال فترة احتجازهم التي قد تمتد لأشهر.