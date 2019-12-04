ترامب: ناقشت مع أردوغان سوريا ومسألة الأكراد وتركيا تقوم بعمل جيد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن المنطقة الآمنة المقامة على الحدود التركية السورية تعمل بشكل جيد، مشيدا بما تقوم به تركيا في تلك المنطقة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ترامب، خلال لقاء مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المملكة المتحدة، إنه عقد لقاء غير مخطط له مع نظيره التركي.

وقال ترامب للصحفيين، "كان اجتماعا جيدا، ناقشنا سوريا والأكراد".

وتابع، "منطقة الحدود والمنطقة الآمنة تعملان بشكل جيد، وأرجع الكثير من الفضل لتركيا في ذلك، فقد قامت بعمل جيد هناك"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار مازال متماسكا كثيرا".