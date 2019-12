قاعدة عسكرية جديدة تشرف على مضيق عدن...هل تقطع إثيوبيا البحر الأحمر؟

Im Horn von Afrika wimmelt es von Armeen. Da dürfen die Terroristen nicht fehlen. Die Frage ist nur, in wessen Baracken sie hausen. Hier ein Bericht von SIPRI v. 04/2019 "The foreign military presence in the Horn of Africa Region". (Mir sind au' da, gell)https://t.co/jIYsUxAguV pic.twitter.com/OmMJ4dkBDF