تيار المستقبل يعتزم ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان

صرح مصدر، اليوم الأربعاء، بأن تيار المستقبل بزعامة، سعد الحريري، سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية يوم الاثنين، بحسب رويترز.

يذكر أن المهندس سمير الخطيب، يعد واحدا من خارج النخبة السياسية اللبنانية رغم تداخله الاقتصادي مع عائلة الحريري، وكان شريكا للرئيس الأسبق، رفيق الحريري، في جزء من أعماله.

والخطيب ابن بلدة مزبود في أقليم الخروب، وهو المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي في شركة "خطيب وعلمي" منذ عام 1983 والمسؤول عن أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.

وهي شركة هندسية عالمية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشاريع الاستراتيجية، وبلغت قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة في السوق الخارجي حوالي 400 مليون دولار أمريكي ويمثل السوق الخارجي منها نسبة 4 إلى 5 % تقريبا، بحسب حوار سابق للخطيب مع مجلة "Mashareea Magazine".

يتبع...