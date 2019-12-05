قرقاش يغرد عن "القمة الخليجية" وقيادة الملك سلمان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، تطلع بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 5, 2019

​وأكد الوزير الإماراتي التزام بلاده بالتعاون الخليجي، قائلا: "التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 5, 2019

​يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، كان أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، على أن يعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر.