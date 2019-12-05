سحب الجنسية المصرية من فلسطيني حصل عليها عن طريق "الغش والكذب"

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سحب الجنسية المصرية من مواطن فلسطيني كان قد تجنس بها، وذلك لحصوله على الجنسية "عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".

ونشر عدد الجريدة الرسمية المصرية ، صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من المواطن الفلسطيني عبد الله محمود أبو صبيح، لحصوله على الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

ويجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.

ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.

ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.