لافروف: روسيا لا تنحاز إلى أي طرف في ليبيا وتضع مصالح الليبيين في المقدمة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا لا تنحاز إلى أي من أطراف الصراع في ليبيا، وتضع مصالح الليبيين في المقدمة.

موسكو - سبوتنيك. قال الوزير الروسي خلال لقاء مع وكالة "أسكانيوس" الإيطالية، في تعليقه على التصريحات التي أعربت عن مخاوف الغرب من النشاط الروسي في ليبيا لصالح خليفة حفتر: "السياسة الروسية في ليبيا مسؤولة للغاية، وليس لها بعد جيوسياسي، وتضع المصالح الليبية في المقدمة. نحن لا ننحاز إلى أي من أطراف الصراع".

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق أنه لا يحق للعديد من الدول الحديث عن زعزعة استقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي معلقا على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، التي قال فيها إن التدخل العسكري الروسي يهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، ودعا الدول الأوروبية لفرض عقوبات ضد شركة الخدمات العسكرية الخاصة "فاغنر": "نسمع باستمرار أن هناك شركات عسكرية تعمل في العالم كله، وتقريبا تقرر المصير أو تعمل على زعزعة الوضع في دول مختلفة".

وأضاف بسكوف: "من ضمن هذه التصريحات، ما يقال عن زعزعة هذه الشركات العسكرية للوضع في ليبيا. في هذه الحالة، يمكننا ببساطة أن نقول، إنه لا يحق للكثير من الدول، من الناحية الأخلاقية، الحديث عن زعزعة الاستقرار الوضع في ليبيا بعد أن دمروها بأفعالهم التي تنتهك القانون الدولي".