من بينهم سلمان والسيسي... الحريري يطلب المساعدة من قادة 8 دول

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، اليوم الجمعة، رسائل إلى عدد من قادة الدول لمساعدة لبنان في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ مطلع التسيعينيات.
بيروت - سبوتنيك. وذكر موقع "مستقبل ويب" التابع للحريري أنه "في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات".
وشملت الرسائل، بحسب الموقع، كلاً من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، الرئيس التركي رجب أردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وكان وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، قد وصف بلده بأنه أصبح "بطل العالم في النزوح واللجوء"، وأشار الوزير إلى أن نسبة اللاجئين والنازحين الموجودين على الأراضي اللبنانية أصبحت حتى الآن تشكل 40 في المئة من عدد سكان البلاد.
وقال باسيل، في كلمته خلال مؤتمر الحوارات المتوسطية في العاصمة الإيطالية اليوم: "لقد أنتجت خطوط التقاطع هذه احتكاكات عديدة في بلدنا ومحيطها، وأنتجت أزمات وحروبا وخلفت دمارا".
وأضاف: "وكان لبنان دائما يتضرر منها ولم يستفد يوما، بل دفع ثمن الصراعات المزمنة لجوء فلسطينيا على أرضه منذ 70 عاما، ودفع ثمن التسويات المؤقتة نزوحا سوريا".
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