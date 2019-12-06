البورصة السعودية: بدء التداول على أسهم "أرامكو" في 11 ديسمبر

أعلنت البورصة السعودية، اليوم الجمعة، أن التداول على أسهم عملاق النفط "أرامكو" سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الاربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحاً . وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً. حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.