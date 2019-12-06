وزير خارجية قطر يؤكد رسميا أن محادثات جرت مع السعوديين ويأمل في نتائج إيجابية

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، اليوم الجمعة، إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ منتصف العام 2017، معربا عن أمله في نتائج إيجابية.