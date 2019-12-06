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    مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018

    صحيفة تكشف عدد من يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية سنويا

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الجمعة، عدد من يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية سنويا.

    ونشرت صحيفة "سبق" تقريرا نقلت فيه عن مصادر، لم تسمها، قولهم إن الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين، تضمن "حدا أعلى" لعمليات التجنيس السنوية.

    وقالت الصحيفة السعودية "أوامر التجنيس التي ستصدر على ضوء الترشيحات، لن تتجاوز في حدها الأعلى 300 أمر تجنيس سنويا".

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    صحيفة: أمر ملكي عاجل من الملك سلمان... إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية
    وكانت صحيفة "سبق" قد نشرت قبل أيام أنها علمت بصدور أمر ملكي من الملك سلمان، يفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية.

    وأوضحت الصحيفة السعودية أن تلك الخطوة تستهدف استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية، للإسهام في تعزيز عجلة التنمية، ليعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

    وتضمن أمر الملك سلمان الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون، ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها.

    ويتماشى الأمر الملكي لما تقتضيه المصلحة العامة لاستقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، تماشيا مع رؤية 2030، الهادفة لتعزيز بيئة تجذب الاستثمارات والكفاءات البشرية.

    ويشمل الأمر الملكي تجنيس المتميزين والمبدعين في مجالات:

     العلماء الشرعيون، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران.

    بالإضافة إلى تجنيس الموهوبين في المجالات: الثقافية والرياضية والفنية.

    ​بالإضافة إلى مجالات تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.

    انظر أيضا:

    صحيفة: أمر ملكي عاجل من الملك سلمان... إجراء لأول مرة في تاريخ السعودية
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    الكلمات الدلالية:
    أمر ملكي, الجنسية السعودية, ملك السعودية, السعودية
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