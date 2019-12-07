وكالة: شخصية سورية بارزة تزور السعودية... من الذي دعاه

وقالت وكالة "قاسيون" السورية، إن "زيارة عبد النور جاءت بعد مشاركة وزير التربية السوري، عماد موفق العزب، في فعالية بالرياض، ضمن زيارة إلى السعودية".

واعتبرت الوكالة السورية، أن "دعوة اتحاد الصحفيين السعودي لنظيره السوري، بمثابة الغزل السياسي أو محاولة فتح قنوات جديدة وإرسال رسائل سياسية غير مباشرة، تشي بخطوات أخرى، منها قد تكون إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية، نقلت منذ أيام عن مصدر دبلوماسي عربي بدمشق، تأكيده أن حديثا يتطور حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، وقوله: "إن افتتاح السفارة السعودية ليس ببعيد"، غير أن وزارة الخارجية السعودية نفت، في السابق، نيتها افتتاح سفارتها المغلقة منذ مارس/ آذار عام 2012.