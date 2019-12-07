"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف في جيزان

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للتحالف بقيادة السعودية أثناء تحليقها في جيزان جنوب غرب السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، إنه تم "إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شرق جبل العلم".

وأضافت أن العملية تمت بـ"سلاح مناسب"، من دون ذكر تفاصيل.

وتعد الطائرة الاستطلاعية هي الثالثة خلال أربعة أيام، حيث أعلنت "أنصار الله"، الأربعاء، إسقاط طائرة مماثلة في مديرية باقم شمال محافظة صعدة قبالة قطاع عسير، وأخرى قبالة قطاع جيزان، سبقها، السبت الماضي، طائرة استطلاع مقاتلة نوع وينق لونغ صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، وذلك بعد يوم من إسقاط مروحية أباتشي سعودية خلال تحليقها في سماء منطقة مجازة بمديرية باقم، ومقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9.5 ألف حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات.