"لا أعتبره أخي"... وزير النفط السعودي يكشف تعامله مع الملك سلمان وولي العهد

كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، تفاصيل تعامله مع شقيقه ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك والده الملك سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، "إنه لا يتعامل مع شقيقه ولي العهد فيما يخص طرح "أرامكو" على أنه أخ له.

وأضاف: "لكن أتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح "أرامكو"، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

جاء ذلك في رد الأمير عبد العزيز بن سلمان، في حوار له مع مذيعة وكالة "بلومبيرغ"، الأمريكية، بعد سؤالها هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة، بشأن اكتتاب "أرامكو"؟.

وأكد وزير الطاقة السعودي، أن "نجاح اكتتاب "أرامكو" وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعل الجميع كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب، لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة".

وأضاف: "شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليوني دولار التي يستهدفها ولي العهد"، مؤكدا بقوله: "ستكون (أرامكو) أعلى من تريليوني دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".