نائب الرئيس الإيراني: لا قيود على التعاون مع عمان

أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أنه لا قيود على توسيع التعاون مع سلطنة عُمان، وأن البلدين يمكن أن يلعبا دورا بناء في حل مشكلات العالم الإسلامي.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "إرنا" عن جهانغيري قوله لدى استقباله وزير الصناعة والتجارة العماني، اليوم الأحد "العلاقات السياسية بين إيران وعمان على أعلى المستويات".

وأردف "ليس لدى طهران أي قيود على توسيع التعاون مع عُمان".

وأضاف جهانغيري "يمكن لإيران وسلطنة عمان أن تلعبا دورا بناء في حل مشاكل العالم الإسلامي".

ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة العماني علي بن مسعود السنيدي قوله إن "العلاقات بين إيران وعُمان في أعلى مستوياتها"، موضحا أن "توسيع التعاون بين مسقط وطهران يعود بالفائدة على العالم الإسلامي ودول المنطقة ولا تعود بالضرر على أي من دول المنطقة".

وتعتزم إيران وسلطنة عمان إطلاق خط بحري لنقل شاحنات التبريد بين ميناء جاسك الإيراني، وموانئ السلطنة مباشرة، بدلا عن نقل الشاحنات بشكل غير مباشر عبر ميناء الشارقة الإماراتي.

ويذكر أن جملة من العوامل، في مقدمتها سهولة إصدار التأشيرات لرجال الأعمال وتسجيل الشركات للإيرانيين وتطوير أسطول الشحن والنقل، أسهمت بشكل إيجابي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.