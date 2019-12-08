عودة المياه العذبة لمدينة الحسكة السورية بعد صيانة محطة العزيزية

استطاعت فرق الصيانه التابعة لمؤسسة مياه الحسكة إعادة تأهيل محطة مياه العزيزية، بعد الانتهاء من صيانة محطة علوك التي خرجت عن الخدمة سابقا.

وشملت عمليات الصيانه التجهيزات الكهربائية والخطوط والمحولات، بعد تعرضها لأعطال فنية أدت لخروجها عن الخدمة.

وبحسب مدير مؤسسة المياه في الحسكة، المهندس محمود العكلة، ستقوم المؤسسة بتزويد محطة مياه السد الشرقي بمولدة كهرباء (1000 كيلو واط) والمقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تزويد المحطة بالكهرباء في حال انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت المؤسسة قد قامت بصيانه محطة علوك سابقا بعد تعرضها لقذائف صاروخية، ودخلت الخدمة ممجددا وبدأت بضخ المياه إلى الحسكة والريف الغربي من المحافظة، بحسب "سانا".

ودخلت ورش فنية من المؤسسة العامة للمياه وشركة كهرباء محافظة الحسكة الحكوميتين إلى محطة "آبار علوك" بريف رأس العين شمالي المحافظة برفقة الشرطة العسكرية الروسية.

وتمكنت الورش الفنية من إصلاح جزء من الأعطال ضمن المحطة ومهندسو مؤسسة الكهرباء ينجحون بإعادة الربط الكهربائي إلى المضخات.