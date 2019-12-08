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15:43 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    القوات الاتحادية العراقية قرب حقل نفط في كركوك

    كردستان العراق تنفي الاتفاق مع عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة

    © REUTERS / Stringer
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    نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، الاتفاق مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة قبل تقديم استقالته.

    وأوضحت، بحسب قناة "السومرية نيوز"، أن الاتفاق يقضي بتسليم 250 ألف برميل يوميا.

    وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، 2018
    © AFP 2019 / HADI MIZBAN
    وزير عراقي: كردستان قد يبدأ تسليم النفط إلى بغداد في 2020
    ونقلت القناة عن رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، القول إن "الاتفاق النهائي الذي توصل إليه الوفد الكردي مع الحكومة الاتحادية يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا لشركة سومو مقابل منح كردستان نسبة 12.6% من الموازنة الاتحادية تشمل رواتب البيشمركة".

    ونفى فارس صحة الأنباء بشأن الاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قبل تقديم استقالته على تسليم الإقليم 22 % من الموازنة، مضيفا أن تطبيق هذا الاتفاق سيتم حال إقرار موازنة العام المقبل 2020 .

    وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان، في 5 ديسمبر/ كانون الاول، عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

    وأعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الأربعاء، رفضه تنفيذ أي اتفاق تقوم به الحكومة الحالية مع إقليم كردستان، كونها حكومة "تصريف أعمال".

    وأعربت حكومة إقليم كردستان، بعد اجتماع لها عقد يوم الثلاثاء الماضي، عن أملها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.

    وبحسب بيان لها، أعرب الاجتماع عن أمله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما حث الكتل الكردستانية في مجلس النواب والكتل الأخرى على دعم إعداد المراحل اللاحقة خلال مناقشة مشروع الموازنة وبما يشمل تأمين الحقوق والمستحقات المالية الدستورية لإقليم كردستان.

    انظر أيضا:

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    كردستان العراق, أخبار العراق, العراق
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