موقع يكشف سبب عدم بث مقابلة الأسد مع قناة إيطالية

كشف موقع إيطالي الأسباب التي أجلت بث مقابلة الرئيس السوري، بشار الأسد، مع قناة "راي 24" الإيطالية بعد تصويرها في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ونشر موقع "أدنيكرسون" بعبارة مقتضبة جاء فيها "إن المقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، التي أجرتها شركة (راي كوم) مونيكا ماجيوني، لم تنفّذ بتكليف من الإدارة. لذلك لم يكن بالإمكان الاتفاق على موعد للبث مسبقا".

و نشر الصحفي والكاتب الإيطالي ومدير "أي دي" الإيطالية أنجيلو جيمبالا، تعليقا على صفحته في "توتر" أشار فيه إلى هذا السبب ايضا.

#Siria #Italia "L'intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall’Ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda"(Nota: Fabrizio Salini Ad RAI) — Angelo Gambella (@agambella) December 8, 2019

وأضاف الصحفي في تغريدة أخرى على تويتر "ليلة الغد سأكون قادرا على الإفصاح للقراء والمهتمين عن الأجزاء الرئيسية من المقابلة مع بشار الأسد (الرئيس السوري) والتي أجرتها مونيكا ماجيوني ولكن لن تبثها (راي) لأن دمشق ستبثها على التلفزيون السوري وستوزع النص الكامل على الصحافة".

#Siria Domani sera potrò divulgare ai lettori interessati le parti principali dell'intervista a Bashar al Assad curata da Monica Maggioni ma non trasmessa dalla RAI, poiché Damasco, oltre alla trasmissione sulla TV siriana ne diffonderà alla stampa anche il testo integrale. https://t.co/uAtCQoruj3 — Angelo Gambella (@agambella) December 8, 2019

وسخر متابعو الصحفي من الأسباب التي ادعتها المحطة معبرين عن عدم قناعتهم بصحتها، فعلق "أحدهم..لا مشكلة سنتابعها على التلفزيون السوري".

Fa niente. La vedremo domani sulla TV siriana. 😎🇮🇹 — Elio Francesconi (@FrancesconiElio) December 8, 2019

وعلق آخر "دون علم لهم؟ أنا أشك في ذلك"، وأضاف آخر "ايضا ماجيوني تصرفت بمبادرة شخصية؟...هراء" بالإضافة إلى الكثير من التعليقات الساخرة.

A loro insaputa? Ne dubito — alessandra catsicas (@alessandracatsi) December 8, 2019

وأعلنت الرئاسة السورية أن إذاعة حوار للرئيس بشار الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية، سيكون في التاسعة من مساء غد، الاثنين، بتوقيت دمشق (السابعة بتوقيت غرينتش).

واعتبرت الرئاسة أن "التأجيل غير المبرر"، مؤكدة أن ذلك "حري بوسيلة إعلام أوروبية، تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، نظرا لانتمائها لبلد جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".

وقالت الرئاسة إنه "في حال لم يتم بث اللقاء كاملا عبر القناة الإيطالية خلال يوم، فإنه سيبثه عبر حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني، غدًا الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق.