مصر...السجن 5 سنوات وغرامة بعشرات الملايين على المقاول محمد علي

أصدرت محكمة مصرية حكما، بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على رجل الأعمال والممثل المقيم في إسبانيا محمد علي بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

وألزمت محكمة "جنايات القاهرة"، اليوم الاثنين، محمد علي بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه (16.07جنيه =1 دولار) مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة ضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

كما ألزمته بدفع 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر/أيلول 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكان طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تقدم ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اتهم فيه "العميل الهارب محمد علي" بنشر أخبار كاذبة عن الجيش المصري والتحريض عليه والإساءة لمركز مصر الدولي، والتطاول على شخص رئيس الدولة وقيادات الجيش المصري، والاستقواء بالخارج وتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن الداخلي المصري.