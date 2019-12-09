السعودية تكشف حقيقة زيادة رسوم الوافدين

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
الأرقام التمهيدية لـ #الميزانية_السعودية على لسان وزير المالية #محمد_الجدعان pic.twitter.com/wIwqiGzcTu— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) October 31, 2019
وكان الجدعان قال اليوم في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل ميزانية السعودية، إن "من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".
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