"شراء عقار أو إيداع 250 ألف دولار دون رد"...مصر تعلن شروط الحصول على جنسيتها

أعلنت مصر عن 4 حالات تمكن الأجنبي من الحصول على جنسيتها، وذلك بقرار صدر عن مجلس الوزراء برقم 190 لسنة 2019.

وحسب نص القرار الذي أوردته صحيفة "المصري اليوم"، فهناك 4 حالات تمكن الأجنبي من الحصول على الجنسية المصرية، وهي:

1-شراء عقار، مملوك للدولة أو للأشخاص الاعتبارية، في مصر بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي.

2-المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، على أن يحول المبلغ من الخارج.

3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، تحول من الخارج، لمدة 5 سنوات، واستردادها بالجنيه المصري دون فوائد، أو إيداع مليون دولار لمدة 3 سنوات، واستردادها بالجنيه المصري أيضا.

4-إيداع مبلغ 250 ألف دولار للخزانة العامة للدولة دون أن ترد بعد ذلك.

وأشار القرار الصادر من الحكومة المصرية إنه فى حالة بيع الشخص، طالب الجنسية، العقار الذي اشتراه، فعليه أن يودع المبالغ المنصوص عليها في البند 4 من القرار.