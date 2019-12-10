سوريا... "النصرة" تنقل أسطوانات كلور إلى ريف إدلب

كشفت مصادر محلية في ريف إدلب عن قيام مسلحين من تنظيمي "جبهة النصرة" و"الخوذ البيضاء"، بنقل عدة أسطوانات تحتوي على غاز الكلور السام يوم الأربعاء الماضي باتجاه مدينتي سراقب ومعرة النعمان جنوب إدلب.

وأوضحت المصادر لـ"سبوتنيك"، أن الأسطوانات المذكورة وصلت إلى المنطقتين من خارج محافظة إدلب، بواسطة سيارتين تابعين لتنظيم "الخوذ البيضاء"، وأشرف على عملية النقل خبراء من مسلحي "هيئة تحرير الشام" (الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة) ينحدرون من جنسيات فرنسية وبلجيكية وتركية.

وأضافت المصادر أن الأسطوانات التي وصلت فجر الأربعاء الماضي الى مدينة سراقب خزنت في إحدى المزارع الجنوبية للمدينة تتخذها هيئة تحرير الشام كمقر لها، فيما لم تتسن معرفة موقع تخزين الأسطوانات التي اتجهت نحو منطقة معرة النعمان.

ونقلت المصادر عن أحد عناصر تنظيم الخوذ البيضاء إشارته إلى أن عملية نقل "الأسطوانات" إلى مواقعها الجديدة تمت بمواكبة أحد قياديي الهيئة المحليين.