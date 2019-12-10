صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية في وسط بغداد

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "صدامات وقعت لفترة قصيرة بين متظاهرين وقوات الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من ساحة الوثبة وسط بغداد، تخللها رشق للحجارة باتجاه قوات الأمن دون وقوع إصابات"، متابعا "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء لإجبار المتظاهرين على العودة إلى وسط الساحة".

وأضاف المصدر "ساحة الوثبة تشهد حاليا انقطاعا تاما للكهرباء دون معرفة الأسباب".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.