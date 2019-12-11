بيدرسون لوكالة "سبوتنيك": لم نقرر موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، أن موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية لم يحدد بعد.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال بيدرسون لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال بخصوص موعد الجولة القادمة للجنة الدستورية السورية: "لم نقرر بعد، نعمل على ذلك الآن".

وكان مصدر في أحد الوفود إلى محادثات أستانا حول سوريا أكد لوكالة "سبوتنيك" أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ينوي عقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال، وقال المصدر: "إن هناك نية لعقد الجولة القادمة فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال".

وكان من المفروض أن تعقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ولكنها تأجلت.

وكان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، أعلن في وقت سابق أن وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، سيشارك، بصفة مراقب، في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان، في الفترة من 10 إلى 11 كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وانطلقت يوم أمس الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نورسلطان، الجولة الـ14 من محادثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ووفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، ووفد الأمم المتحدة، بصفة مراقب، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.