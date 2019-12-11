مفوضية حقوق الإنسان في العراق تدعو الطلبة إلى العودة لمدارسهم

وجاء في بيان المفوضية، نشرته على حسابها على فيسبوك: "تشدد المفوضية على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية ونقابة المعلمين ومديريات التربية في المحافظات وإدارات المدارس بتوفير كل مستلزمات العملية التربوية وبما يساهم في استئناف الدراسة في جميع محافظات العراق، التزاما بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق، ابتداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990" .

وحثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أولياء الأمور ووجهاء العشائر على تشجيع أبنائهم لمواكبه الدراسة والتعاون مع الهيئات التعليمية والتربوية وإدارة المدارس لاستئناف الدراسة وضمان حق أبنائهم في التعليم .

وطالبت المفوضية القوات والأجهزة الأمنية لتوفير وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين والكوادر التربوية، وبما يضمن ديمومة العملية التربوية والتعليمية وحق التعليم المتكافئ لجميع العراقيين .

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.