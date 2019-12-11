تحركات أمام السفارة الفرنسية في بيروت بماذا طالبت؟

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن قيام عدد من المواطنين بالاعتصام أمام السفارة الفرنسية في بيروت تزامنا مع اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الاعتصام نفذ أمام السفارة الفرنسية في بيروت، حيث أطلق المحتجون مطالبهم والتي توجهوا فيها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب الوكالة، طالب المعتصمون الرئيس الفرنسي​ بمنع دفع أي أموال إضافية للبنان باعتبار أن هذه الأموال هي لتعويم ​السلطة​ السياسية القائمة".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.