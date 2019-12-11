سفير روسيا لدى قطر يستعرض تطور العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية

أكد سفير روسيا الاتحادية لدى قطر، نور محمد خولوف، أن العلاقات الروسية القطرية حققت خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية أتاحت الانتقال بها إلى مستوى جديد، مشددا على أن الفضل الأكبر في بلوغ هذه النتيجة يعود للعلاقات الوطيدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الأربعاء، عن خولوف قوله بمناسبة اليوم الوطني لقطر: "التعاون الروسي القطري يشهد تطوراً ديناميكياً وناجحاً متعدد الأبعاد، أثمر عن الاهتمام بتعميق التعاون الثنائي في كافة المجالات مع التركيز على المجال التجاري والاقتصادي، كما تظهر الاجتماعات الثنائية الرفيعة المستوى بين الجانبين أن كلا من روسيا وقطر تسعيان إلى الوصول إلى هدف مشترك وهو إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره".
وأشار إلى اهتمام الجانبين الروسي والقطري المتبادل في مختلف المجالات، مثل الطاقة والاستثمار والبناء والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة والرياضة والابتكار والتعليم، وتبادل الخبرات في إطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر بلغ، في 2019، نحو 80 مليون دولار أمريكي، وتعد قطر أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتم الوصول إلى آلية عمل مشترك بين صندوق الاستثمار الروسي المباشر وجهاز قطر للاستثمار، في إطار المنصة المالية والاقتصادية المشتركة.
وأفاد بأن الاقتصاد الروسي اجتذب استثمارات قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، ويجري النظر في مشاريع تزيد قيمتها على 9 مليارات دولار، في قطاعات مثل البنية التحتية والزراعة والطب والعقارات والنفط والغاز.
ولفت سفير روسيا الاتحادية لدى قطر إلى الأهمية الكبيرة التي يتم إيلاؤها لتعميق التعاون الروسي القطري في المجال الثقافي والإنساني، مشيدا بالنجاح الكبير لعام الثقافة المتبادل بين روسيا وقطر الذي جرت فعالياته خلال عام 2018، مما سمح للمواطنين الروس والقطريين بالتعرف على أفضل الأعمال الثقافية الفنية لشعوب البلدين.
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