قطر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات الروسية قبل كأس العالم

ناقشت وكالة ترويج الاستثمار القطرية (IPAQ) مع الشركات الروسية، تنظيم البطولات الرياضية والفرص المتاحة لتوسيع التعاون قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.

ستكون قطر أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022. من المتوقع أن يصل أكثر من مليون من مشجعي كرة القدم إلى البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حالياً 2.7 مليون نسمة.

قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، علي الوليد آل ثاني: "لقد ناقشنا مع بعض الشركات الروسية تجربتها في البطولات والفعاليات الرياضية، لا سيما في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن واللوجستيات والنقل والخدمات والضيافة. هذه هي المجالات الرئيسية التي نستكشف فيها المزيد من التعاون ونرحب بالتجربة الروسية في قطر".

وأشار إلى أن كأس العالم 2018 في روسيا كان "نجاحا باهرا" في مجالات مختلفة، بما في ذلك الإدارة واللوجستيات وانطباعات المشاركين.

وأكد آل ثاني: "إننا نعتبر روسيا مثالًا ناجحًا مؤخرًا على تنظيم كأس العالم".

تهدف وكالة ترويج الاستثمار، التي تأسست في يوليو/تموز الماضي، إلى تطوير الاستراتيجية الاقتصادية القطرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.