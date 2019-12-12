تسيير دورية روسية تركية جديدة على الحدود السورية الشمالية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء تسير الدورية الروسية التركية المشتركة الخامسة عشرة، على الحدود السورية التركية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: "بدأت الدورية المشتركة الخامسة عشرة للشرطة العسكرية الروسية والقوات المسلحة التركية أعمالها في الساعة 10:00 من يوم الـ 12 كانون الأول/ ديسمبر، في المناطق الحدودية الواقعة على بعد عدة عشرات من الكيلومترات غربي مدينة القامشلي، ونفذت أطقم المروحيات الروسية أعمال الدوريات الجوية".

وتُنفَذ الدوريات مهامها باستخدام مركبات "تيغر" المدرعة وناقلات الجنود المدرعة من طراز " بي تي إر-80 " تابعة للشرطة العسكرية الروسية ومركبات "كيربي" المدرعة التابعة لحرس الحدود التركية. وفي المجموع، تضم الدورية ثماني وحدات من المعدات العسكرية وحوالي 50 من الأفراد العسكريين من البلدين. وأضافت وزارة الدفاع، بأن السيطرة على حركة الدوريات في وقتها الحقيقي يتم ضمانها بواسطة طائرة "أورلان-10" المسيرة التابعة للشرطة العسكرية الروسية.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود، حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرقي وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي. بعد انسحاب "الوحدات الكردية" .

وأفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، بأن عملية انسحاب الفصائل الكردية اكتملت قبل الموعد المقرر. بعد ذلك، باشرت الدوريات الروسية التركية المشتركة، في تنفيذ المهام بحسب الاتفاق.