"الأناضول": قوات تركية وروسية تبدأ دوريات مشتركة في شمال سوريا

صرح مصدر عسكري تركي لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن القوات التركية والروسية بدأت بتسيير دورياتها الأمنية البرية المشتركة في شمال شرق سوريا.

وتم نقل مجموعة أخرى من العسكريين الروس إلى شمال سوريا، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن المجموعة الإضافية تضم نحو 300 عسكري و20 سيارة مدرعة جديدة. وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات أمنية منتظمة تشمل ما لا يقل عن 10 بلدات بصورة مشتركة مع العسكريين الأتراك.

ويبلغ طول مسار الدوريات الأمنية الروسية التركية المشتركة 150 إلى 160 كيلومترا يجب قطعها في زمن قدره 5 ساعات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سابقا، في كلمة أمام مجلس النواب: "سنبدأ بتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع روسيا بداية من الجمعة المقبلة، بعمق 7 كيلومترات"، قبل أن يضيف: "سنرد على أي هجوم يأتي من خارج المنطقة الآمنة وسنقوم بتوسيع المنطقة الآمنة إذا اقتضت الحاجة".

وستقوم روسيا وتركيا بتسيير الدوريات المشتركة عند الحدود السورية التركية، طبقا لمذكرة التفاهم الصادرة في ختام مباحثات الرئيسين الروسي والتركي في الأسبوع الماضي.